Kütahya'da Kültür Sanat Faaliyetleri İş Birlikleriyle Güçleniyor

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Afyonkarahisar'ın Karaadilli Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Şahin ve beraberindeki çalışma arkadaşını makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede; yerel yönetimler arası iletişimin güçlendirilmesi, belediyeler arası iş birliği imkanları, kültür sanat faaliyetleri ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında yürütülebilecek projeler değerlendirilirken, Germiyan Sokak'ta düzenlenen Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları etkinliği kapsamında hayata geçirilebilecek projelerin yönetim faaliyetlerine sağlayacağı katkılar da ele alındı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırdığını belirterek, dayanışma ve iş birliğinin güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede, kültür, turizm ve sosyal belediyecilik alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine de kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ziyaretleri için Karaadilli Belde Belediye Başkanı Hüseyin Şahin ve beraberindeki çalışma arkadaşına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.