Kütahyalı fırın çalışanlarının zorlu mesaisi - Son Dakika
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Kütahyalı fırın çalışanlarının zorlu mesaisi

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Kütahya'da etkili olan yüksek hava sıcaklığı, fırın işçilerinin çalışma şartlarını zorlaştırıyor. Fırın işçileri, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığında, odun ateşiyle yanan ve 200 dereceyi aşan fırınların başında mesai yapıyor. Fırın işletmecileri, sıcaklığa karşı vantilatör kullanarak önlem almaya çalışıyor. Ancak sıcak havalarda hamurun dayanamadığını ve kolay bozulduğunu belirten işletmeciler, çalışanların ise ekmek parası için bu zorlu şartlara katlandığını ifade ediyor.

24.06.2024 10:00
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Kütahyalı fırın çalışanlarının bunaltıcı sıcaklarda zorlu mesaisi

KÜTAHYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'da da etkili olan yüksek hava sıcaklığı fırın işçilerinin çalışma şartlarını zorlaştırıyor. Kütahya'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi gösterirken, fırın işçileri odun ateşiyle yanan ve 200 dereceyi bulan fırınların başında mesai yapıyor.

Sıcak havalarda çalışma şartlarının zorlaştığını söyleyen fırın işletmecisi Talat Gemici, fırının sıcaklığına karşı vantilatörle önlem aldıklarını söyledi. Sıcak havalarda çalışmanın zor olduğunu belirten fırın işletmecisi Turan Bilen ise, sıcak havalarda hamurun çok dayanamadığını ve kolay bozulduğunu dile getirdi.

Fırın çalışanları, sıcaklara alıştıklarını ve ekmek parası için 200 dereceyi bulan fırın sıcaklığına katlandıklarını ifade ettiler.

(ŞEN-EFE-Y)

Kütahyalı fırın çalışanlarının zorlu mesaisi
Kaynak: İHA

Kütahya, Ekmek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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