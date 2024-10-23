Kutsal İşgal Belgeseli Podgoritsa\'da Gösterildi

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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli gösterildi.

Gösterime, Karadağ Bölgesel Yatırım Geliştirme ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Bakanı Ernad Suljevic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, TRT Bosna Hersek temsilcisi Emre Baştuğ ile Karadağlı gazeteciler ve davetliler katıldı.

Yönetmenliği ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği, çekimleri TRT World Araştırma Ekibi'nin 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından 2 ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeseli ilgiyle izlendi.

Eylül'de TRT'nin uluslararası kanalları ve dijital platformlarında yayına giren belgesel, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görülmüştü.