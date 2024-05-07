Kuveyt Emiri Es-Sabah Ankara\'da

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(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılı kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılı kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı'nda resmi karşılama töreni yapıldı. Ziyaret, 7 yılın ardından Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

Karşılama töreninden sonra iki lider baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından "Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni"nin yapılması ve Erdoğan'ın Es-Sabah için özel akşam yemeği vermesi bekleniyor.