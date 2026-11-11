Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı tarafından kabul edildi

Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da bulunan Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Fahad Falah Al-Khurainej, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından kabul edildi. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Fahad Falah Al-Khurainej'i kabul etti.
Genelkurmayın NSosyal hesabından kabule ilişkin yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Fahad Falah Al-Khurainej'i kabul etti. Kabulde, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
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