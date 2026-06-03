Kuveyt Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Kuveyt'te İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanında uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair bilgi verildi.

Havalimanında teknik ekipler ve ilgili yetkililer tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ve operasyonların güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasının ardından uçuşların T4 Terminali üzerinden yeniden başladığı belirtildi.

Yolcuların ve personelin güvenliğinin öncelikli olduğu ve en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak operasyonların devamlılığını sağlamak için tüm ilgili taraflarla koordinasyon içinde çalışmaların süreceği vurgulandı.

Kuveyt Hava Yolu Şirketi'nden yapılan açıklamada da uçuşların askıya alınması nedeniyle ertelenen uçuşların programının yeniden düzenleneceği ve ilan edileceği belirtildi.

Açıklamada, rezervasyonlarını iptal etmek veya değiştirmek isteyen yolcuların, yalnızca bugünkü uçuşlar için herhangi bir ücret ödemeyecekleri ifade edildi.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanında uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.