Kuveyt'te 8 İHA Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te 8 İHA Düşürüldü

11.03.2026 07:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Ülke güvenliği için teyakkuzda.

Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlar sorumluluğundaki bölgelerde 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cadan, Ulusal Muhafız birliklerinin, Kuveyt ordusu ve emniyet güçleriyle koordineli olarak her türlü tehditle başa çıkmaya ve ülkenin güvenliğini istikrarsızlaştırma girişimlerine hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'dan ülkeye yönelik fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, saldırı nedeniyle sirenlerin çalmaya başladığına dikkat çekilerek, vatandaşların güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Güvenlik, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te 8 İHA Düşürüldü - Son Dakika

Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

06:23
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
03:04
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
02:52
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum
ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
02:23
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
01:49
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
01:08
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 07:11:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuveyt'te 8 İHA Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.