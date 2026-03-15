Kuveyt'te Dron Saldırısı: İtalya'nın İHA'sı Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te Dron Saldırısı: İtalya'nın İHA'sı Vuruldu

15.03.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü'ne yapılan dron saldırısında İtalya'ya ait İHA vuruldu, askerler güvende.

İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, bu sabah dron saldırısının hedefi olan Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü'nde konuşlu İtalyan birliğine ait bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıları ve İran'ın da misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki kriz, bölge ülkelerini ve buralarda üsleri bulunan ülkeleri de etkilemeye devam ediyor.

Orgeneral Portolano, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki kurumsal hesaptan yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Kuveyt'te bulunan ve ABD ile İtalyan personeline ev sahipliği yapan Ali el-Salem Üssü, bir dron saldırısının hedefi oldu. Dron, içinde İtalyan Hava Görev Gücü'ne ait bir İHA'nın bulunduğu bir sığınağı vurdu." ifadelerini kullandı.

Portolano, üsteki İtalyan personelle temas kurduğunu ve askerlerinin dron saldırısından etkilenmediği bilgisini paylaştı.

İtalyan Hava Görev Gücü'nün mevcudiyetinin, bölgedeki durum dikkate alınarak tedbir çerçevesinde son günlerde azaltıldığını da belirten Portolano, üste kalan personelin ise temel faaliyetleri yürütmek için görev yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Portolano, vurulan hava aracının da operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi açısından önemli bir unsur olduğunu ve operasyonların sürekliliğini sağlamak amacıyla üste konuşlandırıldığını ifade etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Rete4 kanalına yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz için hiçbir risk veya sorun yok. Kuveyt, Amerikan üslerinin varlığı nedeniyle İran'ın askeri hedefidir. Bir İHA, bizi korkutamaz. Görevlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Dron Saldırısı: İtalya'nın İHA'sı Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:35:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Dron Saldırısı: İtalya'nın İHA'sı Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.