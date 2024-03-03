Kuveyt'te 4 Nisan'da yapılacak milletvekili seçimleri için adaylık başvuruları yarın başlıyor

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Kuveyt'te 4 Nisan'da yapılması planlanan milletvekili seçimleri için adaylık başvurularının yarın başlayacağı bildirildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan'da yapılması planlanan meclis seçimleri için adaylık başvurularının yarın başlayacağı kaydedildi.

Ulusal Meclis üyeliği adaylık başvurularının 13 Mart'a kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, adaylık şartları arasında "en az 30 yaşında olmak, Kuveyt vatandaşı olmak ve hakkında kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmaması" gerektiği bilgisi verildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Haziran 2023'te seçilen Meclisi, anayasal ilkeleri "ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'ta feshetmişti.

Hükümet ve meclis üyeleri arasında siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı Kuveyt'te halk, önceki Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yönetimde olduğu 2010 ila 2013 yılları arasında 3 kez milletvekillerini seçmek için sandığa gitmişti.