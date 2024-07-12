Kuveyt'te Sıcak Hava Dalgası: Ülkenin Tarihi Sıcaklık Rekoru Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuveyt'te Sıcak Hava Dalgası: Ülkenin Tarihi Sıcaklık Rekoru Yaklaşıyor

Kuveyt\'te Sıcak Hava Dalgası: Ülkenin Tarihi Sıcaklık Rekoru Yaklaşıyor

Kuveyt Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Kuveyt'teki en yüksek sıcaklığın Perşembe günü 51 santigrat dereceye ulaşarak ülkenin tarihi rekoru olan 53,5 santigrat dereceye yaklaştığını açıkladı. Hükümet yetkilileri vatandaşlara, sıcak saatlerde açık hava faaliyetlerini azaltmalarını, güneş ışığından kaçınmalarını ve yeterli miktarda su içerek hidrasyon sağlamalarını tavsiye etti. Elektrik kesintilerini önlemek için bölge sakinlerine elektrik tasarrufu yapmaları çağrısı yapıldı.

12.07.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 10-11 Temmuz 2024

1. Sıcak havada suyla serinleyen bir kişinin çeşitli görüntüleri

2. Sıcak havalarda çalışan insanların çeşitli görüntüleri

3. Kuveyt Şehri Mübarekiye Pazarı'nda bulunan su fıskiyeleri ve fanların çeşitli görüntüleri

4. Sıcak havalarda çalışan insanların çeşitli görüntüleri

Kuveyt Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Kuveyt'teki en yüksek sıcaklığın Perşembe günü 51 santigrat dereceye ulaşarak ülkenin tarihi rekoru olan 53,5 santigrat dereceye yaklaştığını açıkladı.

Hükümet yetkilileri vatandaşlara, özellikle öğlen ve öğleden sonraki sıcak saatlerde açık hava faaliyetlerini azaltmalarını, doğrudan güneş ışığından kaçınmalarını, yeterli miktarda su içerek yeterli hidrasyon sağlamalarını ve sıcak çarpması ve ilgili hastalıkların tehlikelerinin farkında olmalarını tavsiye etti.

Daha önce de, şantiyeler ve açık havada çalışmayı gerektiren diğer sektörlerin gündüz faaliyetleri askıya alınmıştı. Hükümet, artan elektrik kullanımı nedeniyle elektrik kesintilerine yol açabilecek şekilde elektrik şebekesine aşırı yüklenmeleri önlemek için bölge sakinlerini elektrik tasarrufu yapmaya çağırdı.

Orta Doğu'nun Körfez bölgesinde yer alan Kuveyt, yoğun sıcak ve minimum yaz yağışı ile karakterize tropikal çöl iklimine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hükümet, Kuveyt, Güneş, Çevre, Güvenlik, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Sıcak Hava Dalgası: Ülkenin Tarihi Sıcaklık Rekoru Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 13:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Sıcak Hava Dalgası: Ülkenin Tarihi Sıcaklık Rekoru Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement