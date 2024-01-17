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Kuveyt'te Yeni Hükümet Şeyh Muhammed Sabah es-Salim es-Sabah Başkanlığında Kuruldu - Son Dakika
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Kuveyt'te Yeni Hükümet Şeyh Muhammed Sabah es-Salim es-Sabah Başkanlığında Kuruldu

Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Muhammed Sabah es-Salim es-Sabah'ın başkanlığında 13 bakanlık görevinden oluşan yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu. Hükümette Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve vekaleten İçişleri Bakanı olarak Fahd Yusuf es-Suud es-Sabah görev yapacak. Dışişleri Bakanı ise Abdullah Ali Abdullah el-Yahya oldu. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatının ardından göreve gelen yeni Emir Şeyh Meşal, Şeyh Muhammed Sabah es-Salim es-Sabah'ı başbakan olarak atamıştı. Salim, daha önce Kuveyt'in Washington Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı gibi birçok siyasi ve akademik görevde bulunmuştu.

Kuveyt\'te Yeni Hükümet Şeyh Muhammed Sabah es-Salim es-Sabah Başkanlığında Kuruldu
17.01.2024 - 13:04,
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Kuveyt'te yeni hükümet Şeyh Muhammed Sabah es-Salim es-Sabah başkanlığında kuruldu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, ülkenin yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Muhammed Sabah es-Salim es-Sabah'ın başkanlığında 13 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Hükümette Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve vekaleten İçişleri Bakanı olarak Fahd Yusuf es-Suud es-Sabah görev yapacak. Dışişleri Bakanı ise Abdullah Ali Abdullah el-Yahya oldu.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 16 Aralık 2023'te vefat etmiş, ardından göreve gelen yeni Emir Şeyh Meşal, 4 Ocak'ta Salim'i kabineyi kurmak üzere başbakan olarak atamıştı.

Salim, daha önce Kuveyt'in Washington Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı gibi birçok siyasi ve akademik görevde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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