Kuveyt'teki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kuveyt'in Mangaf şehrindeki bir binada meydana gelen yangında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt'in Mangaf şehrindeki bir binada gerçekleşen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kuveyt halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.