Kuveyt'ten İran'a Yanıt: Hava Savunma Sistemi Devrede

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemek için devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA ile düzenlenen saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede patlama sesleri duyulması halinde bunların hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını engellemesinden" kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirdi.