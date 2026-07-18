Kuveyt'ten İran'a Yanıt: Hava Savunma Sistemi Devrede - Son Dakika
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Kuveyt'ten İran'a Yanıt: Hava Savunma Sistemi Devrede

18.07.2026 08:38
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Kuveyt, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye aldı.

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemek için devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA ile düzenlenen saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede patlama sesleri duyulması halinde bunların hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını engellemesinden" kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'ten İran'a Yanıt: Hava Savunma Sistemi Devrede - Son Dakika

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