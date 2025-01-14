Kuveyt\'ten Suriye\'ye Yardım Uçağı

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KUVEYT, 14 Ocak (Xinhua) -- Kuveyt, Suriye nüfusunun en savunmasız kesimlerine yardım sağlamak amacıyla 33 tonluk yardım ve tıbbi malzeme taşıyan ikinci bir yardım uçağını pazartesi günü gönderdi.

Kuveyt devlet haber ajansı KUNA, pazartesi gönderilen yardım uçağının Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Abdullah el-Mübarek Hava Üssü'nden kalkarak Şam Uluslararası Havaalanı'na indiğini ve burada Suriyeli yetkililer tarafından karşılandığını bildirdi.

Sevkiyatın Kuveyt Sağlık Bakanlığı ve Kuveyt Kızılay Derneği tarafından koordine edildiği belirtildi.