Kuveyt ve BAE'den Gerginliğe Çözüm Çağrısı

07.03.2026 22:29
Kuveyt Emiri ve BAE Devlet Başkanı, İran saldırılarına karşı diplomasi ve diyalog çağrısında bulundu.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki gerginliğin sona erdirilmesi, diyaloğa ve diplomatik çözümlere dönülmesi çağrısında bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Sabah ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, son İran saldırılarının ardından ülkelerinin ve halklarının durumuna ilişkin karşılıklı bilgi aldı.

Taraflar, söz konusu saldırıları şiddetle kınayarak bunun iki ülkenin egemenliğine yönelik bir ihlal olduğunu, ayrıca uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

İki lider ayrıca ülkelerinin güvenlik ve istikrarını desteklemek için mevcut tüm imkanları kullanma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Görüşmede, gerginliği tırmandıran eylemlerin derhal durdurulması ve diyaloğa dayalı diplomatik çözümlere geri dönülmesi gerektiği ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, BAE, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı ve Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Mesut Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyinin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Kuveyt, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt ve BAE'den Gerginliğe Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
