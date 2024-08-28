Kuvvetli yağış sonucu Eskikarahisar köyünde sel meydana geldi

Kuvvetli yağış hayatı felç etti
- Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Eskikarahisar köyünde maddi zarar oluştu.
SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Eskikarahisar köyünde sağanak yağışı sonrası sel meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas'ta yapılan uyarılarının ardından kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Ulaş'ın ilçesine bağlı Eskikarahisar köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası köyde sel yaşandı. Taşan dereler hasara yol açtı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bir çok ev ve ahırın sular altında kaldığı öğrenildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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