Kuyu-8 Operasyonunda Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Kuyu-8 Operasyonunda Tutuklama Talebi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Kuyu-8' operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Operasyon kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştır.

12.07.2024 20:31
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"Kuyu-8" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyette suçlamaları reddettiler

Şüphelilerden Neslihan Güngen'in emniyetteki ifadesinde, yaptıkları iş ve işlemlerin şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun gelip denetleyebileceğini, vergi müfettişiyle de görüşmeyi sadece vergi dairesinde yaptıklarını, bunun dışında görüşmediklerini savunduğu belirtildi.

Güngen'in güzellik merkezinde çalışanların ise ifadelerinde, sahte faturalar kesildiğini, ürünlerin sağlıksız olduğunu bilmelerine rağmen şüphelinin zorlamasıyla bu ürünlerin satışının yapıldığını söyledikleri belirtildi.

İnanç Güngen'in de güzellik merkezinde kullanılan cihazların UTS kayıtları bulunmadığından haberi olmadığını, bunlarla eşinin ilgilendiğini iddia ettiği kaydedildi.

Şüpheli vergi müfettişinin de Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunmadığını öne sürdüğüne değinildi.

Savcı 17 şüpheli için tutuklama talep etti

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 43 şüpheliden 17'si tutuklama, 21'i de adli kontrol şartı uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu, Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan, UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar, yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuyu-8 Operasyonunda Tutuklama Talebi - Son Dakika

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