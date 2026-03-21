Kuyucak'ta Bayram Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
Kuyucak'ta Bayram Geleneği Devam Ediyor

Kuyucak\'ta Bayram Geleneği Devam Ediyor
21.03.2026 10:09
Akseki'nin Kuyucak Mahallesi'nde asırlardır süren bayram geleneği, toplumsal birlikteliği pekiştiriyor.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen bayram geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Mahallede bayram süresince erken saatlerde başlayan gelenek kapsamında, Aşağı Cami ve Yukarı Cami'de bayram namazı kılınıyor. Kılınan namazın ardından mahalle sakinleri her yıl dönüşümlü olarak bayramlaşıyor.

Ayrıca her sülaleden bir kişinin temsilci olarak belirlendiği uygulamayla karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor, bayram sofraları paylaşılıyor.

Kuyucak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde de bayram sabahı yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından hazırlanan kahvaltılıklar, dernek binasında toplanan misafirlere ikram ediliyor.

Mahalle Muhtarı Şeref Erdoğan, nesilden nesle aktarılan gelenek sayesinde bayramların toplumsal birlikteliğin pekiştirildiği özel günlere dönüştüğünü söyledi.

Kuyucak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Kaya da her yıl namazın ardından hep birlikte bayramlaştıklarını belirterek, "Son iki yıldır da derneğimizde topluca bayram kahvaltısı hazırlamaya başladık. Çok büyük bir katılım oluyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Birlik ve beraberliğimizin devamı için bu geleneği her yıl sürdürmek istiyoruz." dedi.

Mahallesi sakinleri ise atalarından miras kalan geleneği yaşatmaya devam edeceklerini ifade ederek, bayramların ruhuna uygun şekilde birlik ve beraberlik içinde kutlanmasının önemine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyucak'ta Bayram Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kuyucak'ta Bayram Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
