Kuyudan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçesindeki su kuyusuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Mustafapaşa Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulunan 6 metre derinliğindeki kuyudan su çeken Sevim O. (59) dengesini kaybederek kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aşağı inen ekipler, yaralanan Sevim O'yu kontrollerinin ardından ipli sistemle kuyudan çıkardı.
Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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