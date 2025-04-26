Kuyumcu Hırsızı Tutuklandı

İstanbul Esenyurt ve Bahçelievler'de kuyumculardan 727 bin lira değerinde altın bilezik çalan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki kuyumcuda 12 Nisan'da altın bileziklere bakmak isteyen bir kişi, eline aldığı 192 bin lira değerindeki bileziklerle bir anda kapıdan çıkarak kaçtı.

Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde de 19 Nisan'da kuyumcuya giren bir kişi, aynı yöntemle bu sefer 535 bin lira değerindeki bilezikleri alıp kaçtı.

İhbarlar üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki olayın da şüphelisinin Ş.B. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Esenyurt'taki hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, bilezikleri eline alan Ş.B'nin, tezgahtarla bir süre sohbet ettikten sonra kaçtığı görülüyor.