Kuyumcu Kardeşler İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcu Kardeşler İzmir'de Yakalandı

Karşıyaka'daki kuyumcu, dolandırıcılıkla 22 milyon lira değerinde altın alıp kaçtı; kardeşiyle yakalandı.

04.11.2024 12:50
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müşterilerinden ve çevredeki kuyumculardan topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu 2 kardeş, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 23 mağdurdan yaklaşık 22 milyon lira değerinde altını yüksek kazanç vaadiyle alıp kaçtığı iddia edilen kuyumcu İ.K'yi (41) İstanbul'da, kardeşi Y.K'yi de İzmir'in Buca ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır işletilen kuyumcu dükkanına gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görerek, altınlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurmuştu.

Polis, şikayet üzerine kuyumcu 2 kardeşi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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