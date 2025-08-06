Kuyumcu Soygunu: 600 Bin TL Çalan Şüpheli Yakalandı

ANTALYA'da kuyumcu dükkanı sahibini bıçakla tehdit edip, 600 bin TL değerinde 18 bilezik ile 14 bin lira çalan Fatih H. (32), yakalandı. Şüphelinin, tanınmamak için ormanda üzerini değiştirdiği belirlendi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Üzerinde beyaz kıyafet ve şapkası olan şüpheli, pastanede yarım saat oturup, sigara içtikten sonra yan taraftaki kuyumcu dükkanına girip, bıçakla tehdit ettiği Hüseyin Topuz'dan (48) altınları istedi. 18 bilezik ile kasadaki 14 bin lirayı alan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçtı. Hüseyin Topuz'un ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Topuz'un ifadesine başvurduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gasp Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ekipleri, eşkalini belirlediği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyet güçleri, soygunu gerçekleştiren şüphelinin Fatih H. olduğunu belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden polis, dün akşam saatlerinde operasyonla Fatih H.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada, şüphelinin kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 lira ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Fatih H.'nin ilk ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı, onun için olayı gerçekleştirdim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Diğer yandan, Fatih H.'nin tanınmamak için üzerindeki beyaz kıyafetleri ormanda çıkarıp, siyah giysiler giydiği belirlendi. Fatih H., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.