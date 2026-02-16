Kuyumcu Soygununda 4 Şüpheli Tutuklandı

Eyüpsultan'da, soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan toplam 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Şubat'ta, kuyumcuya otomobille gelen 5 şüphelinin soygun girişimi sırasında iş yeri sahibini silahla yaralamasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaçtıkları aracın durdurulmasının ardından aynı gün yakalanan B.Ö. (27) ve Y.E.K.'nın (26) ardından bugün de 18 yaşından küçük A.Ö. Şişli'de, diğer zanlı K.A. ise Kağıthane'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sona eren 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olaya karıştığı belirlenen diğer zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay

Yeşilpınar Mahallesi'nde bir kuyumcunun önüne otomobille gelen 5 şüpheliden 4'ü silahla kuyumcuya girmiş, iş yeri sahibi Mustafa Karakayalı silahla vurulmuştu.

Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile binip kaçarken yaralanan kuyumcu çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Aynı gün, olayda kullanılan araçta bulunan B.Ö. (27) ve Y.E.K. (26) gözaltına alınmıştı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilmişti.