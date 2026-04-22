Kuyumcudan Altın Yüzük Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 3 altın yüzük çalan 45 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

Fatih ve Bahçelievler'de müşteri gibi girdiği iki kuyumcudan 3 altın yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 27 Mart'ta Fatih Akşemşettin Mahallesi ile 2 Nisan'da Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 2 kuyumcudan toplam 3 altın yüzüğün çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, müşteri gibi gelen şüphelinin yüzükleri inceledikten sonra avuç içerisinde saklayarak hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini belirledi.

Adres ve kimlik bilgisi tespit edilen, daha önce de "hırsızlık" suçundan 4 kaydı olduğu anlaşılan A.K. (45) Fatih'te gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, müşteri gibi gelen şüphelinin yüzükleri incelediği sırada kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak yüzüğü avuç içerisine alması ve daha sonra iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:21:44.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.