Kuyumcudan Altın Yüzük Çalan Zanlı Tutuklandı

Fatih ve Bahçelievler'de müşteri gibi girdiği iki kuyumcudan 3 altın yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 27 Mart'ta Fatih Akşemşettin Mahallesi ile 2 Nisan'da Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 2 kuyumcudan toplam 3 altın yüzüğün çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, müşteri gibi gelen şüphelinin yüzükleri inceledikten sonra avuç içerisinde saklayarak hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini belirledi.

Adres ve kimlik bilgisi tespit edilen, daha önce de "hırsızlık" suçundan 4 kaydı olduğu anlaşılan A.K. (45) Fatih'te gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, müşteri gibi gelen şüphelinin yüzükleri incelediği sırada kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak yüzüğü avuç içerisine alması ve daha sonra iş yerinden ayrılması yer alıyor.