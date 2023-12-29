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Kuzenini Tabancayla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kuzenini Tabancayla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köfte dükkanında yaşanan olayda, kuzeniyle tartışan şüpheli, tabancayla kuzenini vurarak yaraladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralanan kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kuzenini Tabancayla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
29.12.2023 - 11:57,  Güncelleme: 11:58
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde köfte dükkanı işleten kuzeni Burak Emre Alp'i (40) tabancayla vurarak yaralayan S.A. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir köftecide meydana geldi. Lokanta işleten Burak Emre Alp ile iş yerine gelen kuzeni S.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından S.A., tabancayla Burak Emre Alp'i vurdu. Göğsüne ve kasığına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Burak Emre Alp hastaneye sevk edilirken şüpheli S.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ifadesinde kuzeni ile aralarında çocukluktan bu yana gelen husumet olduklarını en son olayda da tartıştıktan sonra vurduğunu söylediği öğrenildi.

Burak Emre Alp'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kuzenini Tabancayla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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