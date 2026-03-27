Kuzey Afrika'dan Türk Turizmine İlgi Artıyor - Son Dakika
Kuzey Afrika'dan Türk Turizmine İlgi Artıyor

Kuzey Afrika\'dan Türk Turizmine İlgi Artıyor
27.03.2026 16:28
Tunus, Fas ve Cezayir'den 24 turizm temsilcisi, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'sunu ziyaret edecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde, Türk Hava Yolları'nın (THY) katkıları ve T.C. Tunus Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği koordinasyonunda, Tunus, Fas ve Cezayir'den turizm sektörü temsilcileri Türkiye'ye hareket etti.

T.C. Tunus Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 27 Mart – 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek program kapsamında, üç ülkeden toplam 24 seyahat acentasının üst düzey yöneticisi Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı ziyaret edecek.

Programla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm potansiyelinin Kuzey Afrika pazarında daha etkin tanıtılması ve bölgeye yönelik ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Son yıllarda Türk dizilerinin bölge ülkelerinde gördüğü yoğun ilginin Türkiye'ye yönelik turizm talebini artırdığına dikkat çekilirken, geniş izleyici kitlesine ulaşan "Uzak Şehir" dizisinin çekim alanlarının da program kapsamında ziyaret edileceği bildirildi.

Katılımcılar, ziyaret süresince Mezopotamya'nın kadim şehirlerinde yer alan tarihi ve kültürel mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulacak. Program kapsamında Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi, Şanlıurfa'da Halfeti ve Göbeklitepe, Mardin'de Dara Antik Kenti ve Deyrulzafaran Manastırı ile Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi ziyaret edilecek.

Öte yandan, UNESCO tescilli gastronomi şehirlerinden Gaziantep başta olmak üzere bölgenin mutfak kültürü de tanıtım programının önemli unsurları arasında yer alacak. Katılımcılar, yerel lezzetleri deneyimleyerek Türk mutfağının çeşitliliğini yakından tanıma imkanı elde edecek.

Düzenlenecek programla Türkiye'nin yalnızca deniz turizmiyle değil, tarih, kültür, gastronomi ve inanç turizmi alanlarında da güçlü bir destinasyon olduğunun vurgulanması amaçlanıyor.

Yetkililer, söz konusu organizasyonun Kuzey Afrika pazarında sürdürülebilir turizm işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını ve bölgeye yönelik turizm hareketliliğini artırmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Afrika'dan Türk Turizmine İlgi Artıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:38:59.
SON DAKİKA: Kuzey Afrika'dan Türk Turizmine İlgi Artıyor - Son Dakika
