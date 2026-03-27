Kuzey Afrika\'dan Türk Turizmine İlgi Artıyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde, Türk Hava Yolları'nın (THY) katkıları ve T.C. Tunus Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği koordinasyonunda, Tunus, Fas ve Cezayir'den turizm sektörü temsilcileri Türkiye'ye hareket etti.

T.C. Tunus Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 27 Mart – 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek program kapsamında, üç ülkeden toplam 24 seyahat acentasının üst düzey yöneticisi Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı ziyaret edecek.

Programla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm potansiyelinin Kuzey Afrika pazarında daha etkin tanıtılması ve bölgeye yönelik ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Son yıllarda Türk dizilerinin bölge ülkelerinde gördüğü yoğun ilginin Türkiye'ye yönelik turizm talebini artırdığına dikkat çekilirken, geniş izleyici kitlesine ulaşan "Uzak Şehir" dizisinin çekim alanlarının da program kapsamında ziyaret edileceği bildirildi.

Katılımcılar, ziyaret süresince Mezopotamya'nın kadim şehirlerinde yer alan tarihi ve kültürel mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulacak. Program kapsamında Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi, Şanlıurfa'da Halfeti ve Göbeklitepe, Mardin'de Dara Antik Kenti ve Deyrulzafaran Manastırı ile Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi ziyaret edilecek.

Öte yandan, UNESCO tescilli gastronomi şehirlerinden Gaziantep başta olmak üzere bölgenin mutfak kültürü de tanıtım programının önemli unsurları arasında yer alacak. Katılımcılar, yerel lezzetleri deneyimleyerek Türk mutfağının çeşitliliğini yakından tanıma imkanı elde edecek.

Düzenlenecek programla Türkiye'nin yalnızca deniz turizmiyle değil, tarih, kültür, gastronomi ve inanç turizmi alanlarında da güçlü bir destinasyon olduğunun vurgulanması amaçlanıyor.

Yetkililer, söz konusu organizasyonun Kuzey Afrika pazarında sürdürülebilir turizm işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını ve bölgeye yönelik turizm hareketliliğini artırmasını beklediklerini ifade etti.