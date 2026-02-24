Kuzey Çevre Demiryolu Projesi İçin 6,75 Milyar Dolar Finansman - Son Dakika
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi İçin 6,75 Milyar Dolar Finansman

24.02.2026 12:53
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 125 km'lik projeye 6 uluslararası finans kuruluşu ile anlaşma sağladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 125 kilometrelik Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşu ile toplam 6,75 milyar dolarlık ön finansman anlaşması sağlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını kaydetti.

'BU YIL İHALE SÜRECİ TAMAMLANACAK'

Uraloğlu, uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye'nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayarak, "6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak" dedi. Yapıma yönelik ihale hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'MARMARAY'DAKİ YÜK RAHATLAYACAK'

Uraloğlu, projenin güzergahına ilişkin, "Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak" dedi.

'LOJİSTİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Uraloğlu, hattın toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz."

Kaynak: DHA

Finans, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
