Kuzey Ege için Fırtına Uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Fırtınanın perşembe günü, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, açıklamada çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.