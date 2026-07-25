Kuzey Gazze Emniyet Müdürü, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Kuzey Gazze Vilayeti Emniyet Müdürü Abdünnasır Muhammed el-Mukadime'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kuzey Gazze Vilayeti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Abdünnasır Muhammed el-Mukadime (54), Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde işgal devletine (İsrail) ait insansız hava araçları tarafından hedef alınması sonucu şehit oldu." denildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1191 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 853 kişinin yaralandığı, enkazdan ise 802 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 305'e, yaralı sayısının ise 173 bin 961'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkanlar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.