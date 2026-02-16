Kuzey Kore, Asker Aileleri İçin Konut İnşa Etti - Son Dakika
Kuzey Kore, Asker Aileleri İçin Konut İnşa Etti

16.02.2026 09:22
Kim Jong-un, savaşta hayatını kaybeden askerlerin aileleri için yeni bir konut bölgesi inşa etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin aileleri için başkent Pyongyang'da yeni bir konut bölgesi inşa ettirdi.

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin aileleri için yapılan yeni konut bölgesini ziyaret etti.

"Hayatını kaybedenlerin her şeylerini vatanları için feda ettiğini" ifade eden Kim, konutların, ailelerin oğulları ve eşleriyle gurur duymalarını ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla inşa edildiğini belirtti."

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

