Kuzey Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'de İnşaat Faaliyetleri Yürütüyor

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Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.

Yonhap'ın ismini vermediği askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore ordusunun Askerden Arındırılmış Bölge'de gözlenen faaliyetlerinin nedeni bilinmiyor.

Askeri kaynak, Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de Askeri Sınır Çizgisi ile Kuzey Sınır Çizgisi arasındaki bazı alanlarda duvar örme, toprak kazma ve yol yapımı gibi faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.