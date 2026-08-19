Kuzey Kore'den ABD Tatbikatlarına Tepki

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları "önemli ölçüde" azaltma kararının, bu tatbikatların "provokatif ve saldırgan niteliğini değiştirmediğini" öne sürdü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Güney Kore ile "önemli ölçüde" azaltılması kararlaştırılan tatbikatlara ilişkin konuştu.

ABD'nin bu kararının "bir şeyi değiştirmediğini" ifade eden Kim, bu konuda "yorum yapmaya bile değmeyeceğini" söyledi.

Kim, "Tatbikatların süresi ve kapsamı azaltılmış olsa bile provokatif ve saldırgan niteliği değişmeyecek." dedi.

Trump, 16 Ağustos'taki açıklamasında, hem çok maliyetli olmasını hem de Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada da 17-27 Ağustos'ta ABD ile ortaklaşa yapılması planlanan "Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatın 22 Ağustos'ta sona erdirileceği kaydedilmişti.