Kuzey Kore'den Balistik Füze Atışı - Son Dakika
Kuzey Kore'den Balistik Füze Atışı

14.03.2026 10:54
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 10 balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin, başkent yakınlarındaki Sunan bölgesinden Japon Denizi yönüne doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, ilave füze fırlatmalarına karşı teyakkuza geçildiği ve olaya ilişkin bilgilerin ABD ile Japonya'ya iletildiği belirtildi.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge'nin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Haberde, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümet yetkililerine olayla ilgili bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatını verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Japon Denizi, Kuzey Kore, Güney Kore, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi

10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
14.03.2026 11:27:35
