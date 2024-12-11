Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sert Tepki

Kuzey Kore, Güney Kore'de sıkıyönetim ilanına tepki gösterdi, Yoon'u 'faşist' olarak nitelendirdi.

11.12.2024 13:20
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Kuzey Kore, "düşman devlet" tanımladığı Güney Kore'de 3 Aralık'ta kısa süren sıkıyönetim ilanının ardından bir haftadan uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu.

Kuzey Kore medyasında, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim ilanına yer verilmesiyle beklenen tepki geldi.

Bir haftadan uzun süren sessizliğini bozan Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), "Kukla Güney, uluslararası ilgi odağı haline gelen sıkıyönetim nedeniyle toplumsal kaosa sürüklendi." ifadeleri yer aldı.

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun ise Yoon'un "çılgınca" eylemlerini, "askeri diktatörlük dönemindeki darbeye" benzetti.

Rodong Sinmun'da, "(Yoon) Faşist diktatörlüğün silahlarını kendi halkına yöneltti." denildi.

Kuzey'in önceki tepkileri

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle azli istendiği 2016'da Kuzey Kore medyası, Güney Kore Anayasa Mahkemesinin Park'ın görevinden alınmasını onaylamasına 24 saat içinde tepki vermişti.

Ayrıca 2004'te görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Roh Moo-hyun'un görevden alınması talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi haberi de iki gün gecikmeli olarak Kuzey Kore basınına yansımıştı.

Kuzey Kore medyası, 2016'daki ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasına ilişkin gelişmeleri de yaklaşık 10 gün sonra haberleştirmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sert Tepki - Son Dakika

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