Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sessiz Tepki

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Kuzey Kore, "düşman devlet" tanımladığı Güney Kore'de, 3 Aralık'ta kısa süren sıkıyönetim ilanının ardından Seul'de yaşanan siyasi tartışmalar konusunda bir haftadır sessizliğini koruyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim açıklaması ve muhalefetin Yoon'u görevden alma girişimleri, Güney Kore ve dünya medyasınca yakından takip ediliyor.

Ancak Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki medya organları KCNA ya da Rodong Sinmun'da, şimdiye kadar konuya ilişkin herhangi bir yorum ve açıklama yayınlanmaması dikkati çekiyor.

Kuzey'in genellikle Güney Kore'deki siyasi krizlere hızlı ve sert tepki gösteren tavrına karşın bu sessizlik, Pyongyang'ın mevcut duruma karşı nasıl bir strateji izlediği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle azli istendiği 2016'da Kuzey Kore medyası, Güney Kore Anayasa Mahkemesinin Park'ın görevinden alınmasını onaylamasına 24 saat içinde tepki vermişti.

Ayrıca 2004'te görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Roh Moo-hyun'un görevden alınması talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi haberi de iki gün gecikmeli olarak Kuzey Kore basınına yansımıştı.

Kuzey Kore medyası, 2016'daki ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasına ilişkin gelişmeleri de yaklaşık 10 gün sonra haberleştirmişti.

Kuzey Kore'den "anayasanın yeniden yazılması çağrısı"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta, Güney Kore'nin "değişmez başdüşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağırısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

Kuzey ve Güney arasındaki bazı gerginlikler

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı. Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan bu yana çöp taşıyan 7 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer silah ve kıtalar arası balistik füze denemeleri iki ülke arasındaki gerginliği arttırıyor.

Kuzey Kore'nin 2012-2023'te bazılarının ABD'ye kadar ulaşabileceğini iddia edilen 200'ü aşkın füze denemesi yaptığı biliniyor.