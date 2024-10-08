Kuzey Kore'den Nükleer Enerjili Denizaltı İşaretleri - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Nükleer Enerjili Denizaltı İşaretleri

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer enerjili denizaltı inşasına dair belirtiler gördüğünü açıkladı.

08.10.2024 12:46
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Güney Kore'de ordu ve istihbarat, Kuzey Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etmeye başladığına dair işaretler tespit edildiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma İstihbarat Ajansı, iktidardaki Halk Gücü Partisinden Milletvekili Kang Dae-sik'e gönderdiği bir raporda, Kuzey Kore'de "denizaltı inşasının başlangıcı gibi görünen kısmi işaretler tespit edildiği" uyarısında bulundu.

Detay paylaşılmayan raporda, "İnşaatın henüz ilk aşamalarında olduğu için nükleer güçle çalışıp çalışmadığı konusunda daha fazla teyide ihtiyaç var." ifadesi yer aldı.

Yonhap'a konuşan bir askeri yetkili, Kuzey'in denizaltıyla ilgili tesislerinin bulunduğu kuzeydoğudaki Sinpo bölgesinde mevcut gemilerden daha büyük bir denizaltı inşa ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Yetkili, söz konusu projenin kapsamı ve nükleer içerip içermediğinin ise denizaltının kesin tonajı ve diğer ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla doğru şekilde belirlenebileceğini kaydetti.

Ordunun, söz konusu proje alanının büyüklüğü nedeniyle geminin nükleer enerjili olma olasılığını araştırdığı ifade edilirken askeri yetkililer, Kuzey'in bu büyüklükte bir denizaltı için henüz bir nükleer reaktör ve diğer temel bileşenleri ise edinmediğini değerlendiriyor.

Kuzey Kore son zamanlarda gelişmiş donanma gemileri edinmeye çalışmış ve Eylül 2023'te yeni bir "taktik nükleer saldırı denizaltısı" tanıtmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise 2021'de diğer sofistike silah sistemlerinin yanı sıra büyük bir denizaltı geliştirme sözü vermiş ve 2024 başında ise nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı inşa projesini denetlemişti.

Güney Kore'nin 2023'te yayımlanan Savunma Beyaz Kitabı'na göre Kuzey Kore'nin cüce denizaltılar da dahil yaklaşık 70 denizaltısı bulunurken, Güney Kore'nin denizaltı gücü yaklaşık 10 gemiden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Nükleer Enerjili Denizaltı İşaretleri - Son Dakika

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