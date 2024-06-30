Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını kınadı

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın düzenlediği ortak askeri tatbikatı kınadı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ortamını tahrip eden hamlelerin görmezden gelinmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, egemenlik, güvenlik, çıkarlar ve bölge barışının korunacağı belirtildi.

30.06.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını kınadı.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, Güney Kore, ABD ve Japonya tarafından düzenlenen ortak tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Tatbikatın kınandığı açıklamada, "Söz konusu davranışların neden olacağı ciddi sonuçlar hakkında yeniden uyarıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkelerin daha önce de irili ufaklı yaptıkları tatbikatın ilk defa bu derece kapsamlı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD ve destekçilerinin Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ortamını açıkça tahrip eden hamlelerini asla görmezden gelmeyeceğiz." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, egemenlik, güvenlik, çıkarlar ve bölge barışının karşı önlemler yoluyla korunacağı belirtildi.

Güney Kore, ABD ve Japonya, 27 Haziran'da işbirliğini güçlendirmek ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması amacıyla çoklu alanlarda ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement