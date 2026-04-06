Kuzey Kore, İran'a Silah Göndermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Kore, İran'a Silah Göndermedi

06.04.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, ABD/İsrail-İran savaşında İran'a malzeme göndermediği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin, ABD/İsrail- İran savaşında "İran'a silah veya malzeme göndermediği" ve ABD ile diplomasi için alan yaratmaya yönelik hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Yonhap ajansının Güney Koreli siyasetçiler ve istihbarat servisine dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'a silah veya malzeme göndermedi.

Haberde, istihbarat servisinin paylaştığı "Kuzey Kore, İran'a silah veya malzeme göndermedi" bilgisi aktarıldı.

"Kuzey Kore'nin, İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldüğünde taziye mesajı göndermediği ve yeni lider sonrası da tebrik mesajı iletmediği" aktarılan haberde, "Kuzey Kore'nin, ABD ile diplomasi için alan yaratmaya yönelik hazırlıklar yapıyor gibi göründüğü" tahminine yer verildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, 13 Mart'ta bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un diyalog kurmak isteyip istemediğini merak ettiğini ve muhtemel görüşmeye dair "iyi bir şey" yorumunda bulunduğunu belirtmişti.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, İran'a Silah Göndermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 01:46:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, İran'a Silah Göndermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.