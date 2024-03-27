Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya ile görüşmeyecek - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya ile görüşmeyecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya'nın zirve düzenlenmesi talebine yanıt vererek görüşmeyeceklerini açıkladı. Kim Yo-jong, Japonya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerini geliştirmek istemediğini belirtti ve Kuzey Kore'nin Japonya ile iletişim kurmayı reddettiğini ifade etti. Japonya Başbakanı Kişida ise Pyongyang yönetimi ile problemlerin çözülmesine yönelik çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusu ise iki ülke ilişkilerini etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

27.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, "iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunan" Japonya ile görüşmeyeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, lider Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, vatandaşlarının Kuzey Kore tarafından kaçırılması olayını tekrar gündeme getirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinde de üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong, iki ülke ilişkilerinin "siyasete" konu olmaması gerektiğini belirtti.

Kim Yo-jong, Japonya'nın Kuzey Kore ile "yeni bir sayfa açmak için ilk adımı atma niyeti" olmadığını vurguladı.

Japonya'nın tutumunu "bir kez daha açıkça" anladıklarını kaydeden Kim Yo-jong, "Kuzey Kore Japonya ile irtibata geçmeyi ve görüşmeyi reddediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre Kişida, Kim Yo-jong'un ifadelerine doğrudan cevap vermeyi reddetti.

Kişida, Japonya'nın Pyongyang yönetimi ile problemlerin çözülmesine yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Kuzey Kore, Japonya'nın aralarında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu duyurmuştu

Kim Yo-jong, 25 Mart'ta, Japonya Başbakanı Kişida'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore ile Japonya ilişkilerinde yeni sayfa açılmasının Tokyo'nun "kararına" bağlı olduğunu belirten Kim Yo-jong, Japonya ile geçmişlerinin "güvensizlik ve yanlış anlaşılmalarla dolu ve bu ilişkinin geliştirilmesinin imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

Kim Yo-jong, Japonya'nın "kaçırma konusunu" gündeminde tuttuğu sürece ilişkilerinin gelişemeyeceğini savunmuştu.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusu

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri.

Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığını savunuyor. Kuzey Kore'nin söz konusu kişileri, istihbaratçılarına Japonca öğretmeleri ve casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti.

Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iadesini talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya ile görüşmeyecek - Son Dakika

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