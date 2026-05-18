Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin
18.05.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu komutanlarıyla yaptığı geniş kapsamlı toplantıda Güney Kore sınırındaki birliklerin güçlendirilmesi talimatı verdi. Kim, güney sınırını “aşılmaz kale” haline getirme hedefini vurgularken, ön cephedeki birliklerde askeri teknolojinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Güney Kore’yi “ezeli düşman” olarak nitelendiren Kim, ordudan teyakkuz halinde olmasını istedi ve yeni askeri eğitim reformu planını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda Güney Kore sınırındaki birliklerin güçlendirilmesi talimatı verdiği bildirildi. Kim’in toplantıda sınır hattını “aşılmaz kale” haline getirme hedefini vurguladığı aktarıldı.

KİM, KOMUTANLARLA GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI YAPTI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, 2011 yılında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez orduya bağlı tümen ve tugay komutanlarıyla geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ile üst düzey askeri yetkililerin katıldığı belirtildi. Yaklaşık 180 ila 250 komutanın yer aldığı toplantının, son dönemde sınır hattındaki askeri hareketliliğin artmasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

“GÜNEY SINIRI AŞILMAZ KALE OLACAK”

Kim Jong-un toplantıda, Güney Kore sınırını “aşılmaz bir kale” haline getirme politikasını yineledi. Ön cephede görev yapan birliklerde askeri teknolojinin geliştirilmesinin caydırıcılık açısından kritik olduğunu söyleyen Kim, birliklerin modern savaş koşullarına uygun şekilde güçlendirilmesini istedi.

“EZELİ DÜŞMAN” VURGUSU

Kim Jong-un ayrıca ordudan, “ezeli düşman” olarak tanımladığı Güney Kore’ye karşı sürekli teyakkuz halinde olunmasını talep etti. Kuzey Kore lideri, pratik tatbikatlara ağırlık verecek yeni bir askeri eğitim reformu planını da açıkladı.

ORDUNUN MODERNİZASYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Ordunun modernizasyon ve teknik teçhizat alanında ilerleme kaydettiğini belirten Kim, güçlü bir askeri yapı oluşturduklarını savundu. Kim ayrıca ideoloji ve inancın savaşta fiziksel gücün sınırlarını aşabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kim Jong-un, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuzey Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:55:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.