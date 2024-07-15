Kuzey Kore Lideri Kim Yo-jong, Güney Kore'yi Broşür Göndermekle Suçladı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, iki ülke arasındaki sınır bölgesi ile Kuzey Kore'nin bazı yerlerinde "Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleri" bulunduğunu ve bu broşürlerin yakıldığını belirtti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim,"Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) gibi gruplar, uzun süredir Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu helyum dolu dev balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.