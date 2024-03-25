Kuzey Kore lideri Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı'nın zirve talebini duyurdu

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu duyurdu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinde de üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong, Japonya'nın zirve talebi konusunda yazılı açıklama yaptı.

Kim Yo-jong, Kişida'nın lider Kim ile iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini duyurarak Kuzey Kore ile Japonya ilişkilerinde yeni sayfa açılmasının Tokyo'nun "kararına" bağlı olduğunu belirtti.

Japonya ile geçmişlerinin "güvensizlik ve yanlış anlaşılmalarla dolu ve bu ilişkinin geliştirilmesinin imkansız olduğunu" ifade eden Kim Yo-jong, Japonya'nın "kaçırma konusunu" gündeminde tuttuğu sürece ilişkilerinin gelişemeyeceğini savundu.

Kim Yo-jong, "Kişida'nın sırf istekte bulundu diye teklifinin kabul edilmesi ve devlet lideriyle görüşebilmesinin mümkün olmadığını" kaydetti.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusu

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri.

Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığını savunuyor. Kuzey Kore'nin söz konusu kişileri, istihbaratçılarına Japonca öğretmeleri ve casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti.

Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iadesini talep ediyor.