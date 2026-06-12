Kim'den Putin'e tam destek mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim'den Putin'e tam destek mesajı

Kim\'den Putin\'e tam destek mesajı
12.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Milli Günü'nde Putin'e gönderdiği mektupta, Moskova'ya tam destek ve ikili ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Milli Günü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta, Moskova yönetimine olan desteğini yineledi. Kim, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçleneceğini vurguladı.

PUTİN'E TEBRİK MEKTUBU GÖNDERDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim Jong-un, Rusya'nın 1990 yılında egemenliğini ilan etmesini simgeleyen Rusya Milli Günü dolayısıyla Vladimir Putin'e bir tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda iki ülke arasındaki ilişkilerin güvene dayalı yeni bir döneme girdiğini belirten Kim, iş birliğinin geçen yıl imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

"RUSYA'YI TAM OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurgulayarak, "Rusya'nın yanında yer almak ve Moskova'nın iç ve dış politikalarını tam olarak desteklemek, Kuzey Kore'nin değişmez tutumudur" ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI

Kuzey Kore lideri, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıma isteğini dile getirirken, stratejik ortaklığın gelecekte de güçlenerek devam edeceği mesajını verdi.

Mektubun, Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçisi Sin Hong-chol tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine iletildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Dış Politika, Kuzey Kore, Kuzey Kore, Diplomasi, Politika, Moskova, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim'den Putin'e tam destek mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Kürşat Candan Mustafa Kürşat Candan:
    bu tür anlaşmalar güvenlik açısından ne kadar etkili olur bilmiyorum. sadece kağıt üzerinde kalmış anlaşmalar da çok oldu tarihte. gerçek sonuçlar zamanda gösterilir 0 0 Yanıtla
  • Sancar Özcan Sancar Özcan:
    kuzey kore ile rusya arasında stratejik ortaklık kurulması tabii ki önemli ama bu tür ittifakların uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğunu göreceğiz. her iki ülkenin de kendi çıkarları var sonuçta ve bu dengelerin nasıl korunacağı merak konusu. yine de diplomasi yoluyla ilişkileri geliştirmek olumlu bir adım olarak görülebilir 0 0 Yanıtla
  • Atakan Tahtacı Atakan Tahtacı:
    yazıklar olsun bu kadar yakınlaşma var da bize ne faydası var söylesenize 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:54:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Kim'den Putin'e tam destek mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.