Kuzey Kore'nin Rusya'ya Mühimmat Sevki Üç Kat Arttı - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin Rusya'ya Mühimmat Sevki Üç Kat Arttı

Kuzey Kore'den Rusya'ya mühimmat yüklü vagon gönderimleri Eylül 2023'e göre üç katına çıktı.

23.12.2024 12:16
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Kuzey Kore'den Rusya'ya sevk edilen mühimmat yüklü vagonların sayısının, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2023'teki silah ticaretine ilişkin görüşmesinden bu yana üç kat arttığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki sınır kapısında demir yolu trafiğini gösteren uydu görüntüleri paylaşıldı.

İki ülke arasındaki demir yolu trafiğinin arttığı öne sürülen haberde, Pyongyang'tan Rusya'ya gönderilen mühimmat yüklü vagonların sayısının Eylül 2023'e kıyasla 3 katına çıktığı iddia edildi.

Haberde, Pyongyang yönetiminin, başlangıçta Rusya'ya eski mühimmat gönderirken şimdi daha yeni ve modernize edilmiş mühimmat sağladığı ileri sürüldü.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'deki yaklaşık 200 silah fabrikasının tam kapasiteyle çalıştığını ve Rusya'nın Pyongyang'ın silah üretimini desteklemek için petrol ve ekipman yardımında bulunduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteği

Ukraynalı subay Andriy Kovalenko, WSJ'ye verdiği demeçte, Rusya'nın ülkesine karşı kullandığı top ve havan mermilerinin yüzde 60'ının Kuzey Kore'den geldiğini söyledi.

Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer de Kuzey Kore'nin Rusya'ya içerisinde "Hwasong-11" tipi balistik füzelerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin konteyner mühimmat gönderdiğini öne sürdü.

Güney Koreli araştırmacı Olena Guseinova, Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Rusya'dan yaklaşık 5,5 milyar dolar kazanç sağlamış olabileceğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin Rusya'ya Mühimmat Sevki Üç Kat Arttı - Son Dakika

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