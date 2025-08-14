Kuzey Kore Propaganda Hoparlörlerini Kaldırmıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Yo-jong, Seul yönetiminin ardından Pyongyang'ın da sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırdığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu iddiaların gerçek olmadığını ve Kuzey Kore'nin hoparlörleri kaldırma niyetinin bulunmadığını belirten Kim, Güney Kore'yi, ikili ilişkilerin "onarıldığı" yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışmakla suçladı.

Kim, "Güney Kore'yle ilişkilerimizi düzeltmek gibi bir niyetimizin olmadığını defalarca ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'yle hiçbir işimiz yok"

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunda yarın Alaska'da yapacakları görüşme konusunda medyada yer alan iddialara da yanıt verdi.

Pyongyang yönetiminin düşüncelerini, Moskova aracılığıyla ABD'ye iletebileceği iddialarını yalanlayan Kim, "ABD'yle hiçbir işimiz yok." ifadesini kullandı.

Kim, ayrıca Kuzey Kore ile ABD liderleri arasındaki "kişisel ilişkilerin" bu ülkeye yönelik politikaya yansıtılmayacağının altını çizdi.

Güney Kore'den gerilimi azaltma adımı

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarına 4 Ağustos'ta başlayan Güney Kore, 6 Ağustos'ta bu işlemlerin tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore 9 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerinin" bazılarını kaldırmaya başladığını duyurmuştu.