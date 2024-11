Kuzey Kore, Rusya'nın Yanında

Güncel

- Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe: "Zafer gününe kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, Moskova'da

MOSKOVA - Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Rusya'nın büyük bir zafer kazanacağından şüphemiz yok. Zafer gününe kadar her zaman Rus yoldaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha temin ederiz" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Kuzey Koreli Bakan Choe, Yaroslavskiy Garı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından çiçekle karşılandı. Choe ve Lavrov, garda eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 1949'da Moskova'ya yaptığı ziyaretin anısına bir anıt levhanın açılışını gerçekleştirdi, daha sonra görüşme için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Lavrov görüşmenin başından yaptığı konuşmada, "Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gösterdiği özel ilgi sayesinde son birkaç yılda benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Liderlerimizin tarihi görüşmesinde Pyongyang'da Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının imzalanmasıyla bu ilişkilere yeni bir boyut kazandırıldı. Stratejik Ortaklık Anlaşması, ikili gündemin tüm alanlarında ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturdu ve aynı zamanda Kuzeydoğu Asya ve Avrasya kıtasında istikrar sağlayıcı bir rol oynaması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı. İki ülkenin askeri ve güvenlik servisleri arasında yakın temaslar kurulduğunu belirten Lavrov, bunun iki ülkenin önemli güvenlik konularını ele almasına imkan sağladığını belirtti. Lavrov ayrıca Kuzey Kore'ye Ukrayna konusundaki tutumundan dolayı da teşekkür etti.

"Rusya'nın zafer kazanacağından şüphemiz yok"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ise konuşmasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde Rus ordusunun ve halkının, egemenlik haklarını korumak ve ülkelerinin güvenliğini savunmak için verdikleri kutsal mücadelede büyük bir zafer kazanacağından şüphemiz yok. Zafer gününe kadar her zaman Rus yoldaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha temin ederiz" dedi. Choe, ABD ve müttefiklerinin eylemleri nedeniyle Kore Yarımadası'ndaki durumun çok tehlikeli ve istikrarsız olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin durumu ve güvenliği ABD ve uydularının entrikaları yüzünden çok tehlikeli ve istikrarsız bir durumdadır. ABD ve Güney Kore'nin askeri ittifakı, nükleer bileşenli bir askeri ittifaka dönüşmektedir. Bu durum, Kore Yarımadası'ndaki durumun her an patlamaya hazır hale gelebileceğini gösteriyor. Bu, Kore Yarımadası'nın ve genel olarak Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenliği açısından çok tehlikeli" şeklinde konuştu. Pyongyang'ın muhtemel nükleer saldırıya karşı hazırlıklarını artırmaya devam edeceğini söyleyen Choe, "Liderimiz Kim Yong-un dün mevcut durumun yanı sıra gelecekteki tehdit ve zorlukların, modern stratejik saldırı nükleer silahlarımızı her zamankinden daha fazla güçlendirmemizi ve nükleer yanıt için hazırlığımızı iyileştirmemizi gerektirdiğini bir kez daha açıkça belirtti. Ülkemizin nükleer kabiliyetlerini güçlendireceğinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini bir kez daha garanti ederim" ifadelerini kullandı.