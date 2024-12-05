Kuzey Kore ve Rusya İlişkileri Yeni Antlaşma ile Güçleniyor

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SEUL, 5 Aralık (Xinhua) -- Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Antlaşması, çarşamba günü taraflar arasında onay belgelerinin Moskova'da teati edilmesiyle yürürlüğe girdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre antlaşma, 22. madde uyarınca onay belgelerinin teati edildiği 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve iki ülke arasında 9 Şubat 2000 tarihinde imzalanan dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği antlaşması geçersiz hale gelecek.

Haberde "iki ülke liderlerinin geniş kapsamlı planı ve iki halkın arzusunu gerçekleştirmeye yönelik yasal çerçeve" olarak tanımlanan antlaşmanın, ikili ilişkileri yeni bir stratejik düzeye taşıdığı belirtildi.