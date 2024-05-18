Kuzey Kore, yeni otonom navigasyon sistemiyle taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi

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SEUL, 18 Mayıs (Xinhua) -- Kuzey Kore, yeni bir otonom navigasyon sistemi kullanarak ülkenin doğu sularında taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cumartesi günkü haberine göre, otonom navigasyon sisteminin doğruluğu ve güvenilirliği Cuma günkü test atışıyla teyit edildi.

Test atışını izleyen Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, otonom navigasyon sisteminin bağımsız bir şekilde geliştirilerek başarıyla uygulanmasının ürünü olan askeri stratejik başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.