Kuzey Kore, yeni otonom navigasyon sistemiyle taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kuzey Kore, yeni otonom navigasyon sistemiyle taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore, ülkenin doğu sularında yeni bir otonom navigasyon sistemi kullanarak taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Test atışıyla otonom navigasyon sisteminin doğruluğu ve güvenilirliği teyit edildi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, bu askeri stratejik başarıdan memnuniyetini dile getirdi.

18.05.2024 09:50
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SEUL, 18 Mayıs (Xinhua) -- Kuzey Kore, yeni bir otonom navigasyon sistemi kullanarak ülkenin doğu sularında taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cumartesi günkü haberine göre, otonom navigasyon sisteminin doğruluğu ve güvenilirliği Cuma günkü test atışıyla teyit edildi.

Test atışını izleyen Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, otonom navigasyon sisteminin bağımsız bir şekilde geliştirilerek başarıyla uygulanmasının ürünü olan askeri stratejik başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore, yeni otonom navigasyon sistemiyle taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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