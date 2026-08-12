Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne yeni füze - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne yeni füze

Kuzey Kore\'den Japon Denizi\'ne yeni füze
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir hafta içinde ikinci kez Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. Füzenin 700 km'den fazla yol katettiği, kısa menzilli balistik füze olabileceği belirtiliyor. Seul, bu fırlatmaları BM kararlarını ihlal eden provokasyon olarak nitelendirip son verilmesini istedi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir hafta içinde ikinci kez Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde tanımlanamayan bir füze fırlattığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti yakınlarından yerel saatle 06.00 sularında Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

FÜZE 700 KİLOMETREDEN FAZLA YOL KATETTİ

Türü henüz belirlenemeyen füzenin 700 kilometreden fazla yol katettiği bildirilen açıklamada, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin yakından takip edildiği aktarıldı.

Güney Kore basınında ise katettiği mesafe nedeniyle füzenin kısa menzilli balistik füze olabileceği değerlendirildi.

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE ÇAĞRI

Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, füze fırlatmasının ardından "acil güvenlik değerlendirmesi" toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Güney Kore'nin verebileceği yanıtların yanı sıra füze fırlatmasının ulusal güvenliğe etkilerinin değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, Kuzey Kore'nin birkaç gün arayla füze fırlatmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'nin füze fırlatmalarının, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden provokasyonlar" olduğu belirtilen açıklamada, Pyongyang yönetimine füze fırlatmalarına son vermesi çağrısı yapıldı.

BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ FÜZE

Güney Kore, 6 Ağustos'ta da Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne "kısa menzilli balistik füze" fırlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne yeni füze - Son Dakika

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