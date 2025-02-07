Kuzey Makedonya'da Bomba İhbârları Asılsız Çıktı

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Kuzey Makedonya'da başta başkent Üsküp olmak üzere birçok şehirde okullarda yapılan bomba ihbarlarının asılsız çıktığı bildirildi.

Bomba ihbarları Üsküp, İştip, Ohri, Kumanova, Kalkandelen şehirlerindeki ilk ve orta dereceli okullara e-posta yoluyla ulaştı.

İçişleri Bakanlığı ihbarlar üzerine gerekli önlemleri almak üzere çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada, bomba ihbarlarının asılsız olduğu ve kontroller sonrası bazı okullarda derslere yeniden başlandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, bölgedeki diğer ülkelerde dün yaşanan benzer olaylarla ilgili kamuoyuna yanlış bilgilendirmeden kaçınılması ve sükunet çağrısı yaptı.

Kuzey Makedonya'da, 2022 yılının sonlarında da başta okullar olmak üzere farklı resmi ve ticari binalarda çok sayıda bomba ihbarı yapılmıştı.